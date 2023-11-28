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Первый случай заражения гонконгским гриппом выявлен в Томской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Первый случай заражения гонконгским гриппом зарегистрировали в Томской области. Об этом 28 ноября сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

В целом заболеваемость острыми респираторными инфекциями превышена в Томске и девяти районах области: в сравнении с предыдущей неделей произошел рост на 21,6%.

«За прошедшую неделю на карантин закрыты полностью два детских сада (Молчановский и Каргсокский районы). Частично закрыты: 59 классов в 18 школах, 12 групп в 10 детсадах», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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Ранее, 8 ноября, врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил «Известиям», что у гонконгского гриппа есть определенные симптомы, которые могут быть не совсем типичными. По его словам, иногда заболевание начинается с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, поэтому его могут спутать с кишечной инфекцией, а кашель и насморк появляются обычно позже. Специалист указал, что этот грипп нередко сопровождается пневмонией, также возможны осложнения в виде синуситов, воспаления миндалин и отитов.

7 ноября сообщалось, что в Сахалинской области зафиксировали первый случай гонконгского гриппа. Как рассказали в Роспотребнадзоре по региону, вирус гриппа А (H3N2) характеризуется стремительным развитием инфекции, которая имеет длительную продолжительность и требует симптоматического лечения. Отмечается, что гонконгский грипп поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая при этом воспалительные процессы.

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