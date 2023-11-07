Первый случай гонконгского гриппа зафиксировали на Сахалине

В Сахалинской области зафиксировали первый случай гонконгского гриппа. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.

По информации ведомства, вирус гриппа А (H3N2) характеризуется стремительным развитием инфекции, которая имеет длительную продолжительность и требует симптоматического лечения. Отмечается, что гонконгский грипп поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая при этом воспалительные процессы.

Роспотребнадзор обратил внимание, что общая эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе нестабильна. Наблюдается тенденция к росту заболеваемости за последние недели, отметили в ведомстве.

Гонконгский грипп получил такое название из-за пандемии 1968–1969 годов, которая унесла жизни почти миллиона жителей Гонконга. В то время болели преимущественно люди преклонного возраста.

Ранее, 13 сентября, врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков во время пресс-конференции в пресс-центре «Известий» рассказал, что в текущем сезоне грипп видоизменился. По словам врача, на сегодняшний день появилось три штамма гриппа, иммунитета к которым россияне не приобрели. При этом он указал, что коронавирусная инфекция влияет на иммунитет — она может «стирать» иммунологическую память на ранее перенесенные инфекции.