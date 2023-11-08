Инфекционист перечислил симптомы гонконгского гриппа

У гонконгского гриппа есть определенные симптомы, которые могут быть не совсем типичными. Об этом 8 ноября «Известиям» заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», к.м.н. Андрей Поздняков.

По словам эксперта, штамм гриппа H3N2 — гонконгский грипп — превалировал еще в 2022 году. То есть популяция с ним знакома, он не новый и входит в состав вакцин, которые зарегистрированы на территории РФ.

«Действительно, у это штамма гриппа есть определенные симптомы, которые могут быть не совсем типичными. Для него характерно диспепсическое расстройство. То есть иногда заболевание начинается с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, поэтому его могут спутать с кишечной инфекцией. Кашель и насморк появляются обычно позже — на вторые-третье сутки. В остальном это классический грипп», — сказал Поздняков.

Поскольку это грипп А, он протекает достаточно тяжело, отметил врач. То есть если повышается температура, как правило, она фебрильная или выше, если интоксикация, то выраженная.

«Заболевание нередко сопровождается пневмонией, чаще в виде вторичного бактериального осложнения. Также возможны осложнения в виде синуситов, воспаления миндалин, отитов и так далее», — сказал Поздняков.

Риск массового распространения вируса зависит от того, насколько эффективно была проведена кампания по вакцинации, заявил инфекционист.

«Как показывает практика вакциной от гриппа прививают далеко не всех, поэтому эпидемия будет в различных регионах разной степени выраженности. А выраженность зависит от того, насколько велика вакцинированная прослойка населения в конкретном регионе и насколько это активные люди. Конечно, тяжесть течения гриппа будет обусловлена тем, вакцинированы ли люди из группы риска (люди старшего возраста, маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями)», — объяснил он.

Как сообщил Поздняков, для того чтобы не заразиться гонконгским штаммом гриппа, следует избегать мест с большим скоплением людей, ограничить контакты с потенциально больными людьми.

«Если всё же приходится контактировать, то людям из группы риска следует носить маски. Маску нужно носить не более двух часов и вовремя менять. Также важно помнить, что диагностика и экспресс-диагностика гриппа работает. Если грипп правильно диагностировать в первые двое суток, то можно назначить адекватную противовирусную терапию, и он будет протекать намного легче», — заключил врач.

Ранее в этот день доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов сказал «Известиям», что гонконгский грипп опасен только для маленьких детей, пожилых людей и пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Накануне сообщалось, что в Сахалинской области зафиксировали первый случай гонконгского гриппа. Как рассказали в Роспотребнадзоре по региону, вирус гриппа А (H3N2) характеризуется стремительным развитием инфекции, которая имеет длительную продолжительность и требует симптоматического лечения. Отмечается, что гонконгский грипп поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая при этом воспалительные процессы.