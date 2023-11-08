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Иммунолог рассказал об опасности гонконгского гриппа

Иммунолог Жемчугов: от гонконгского гриппа не нужно ждать чего-то страшного
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Гонконгский грипп опасен только для маленьких детей, пожилых людей и пациентов с тяжелыми заболеваниями. Об этом 8 ноября «Известиям» заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Это обычный сезонный грипп, он есть во всех вакцинах. К нему огромный коллективный иммунитет есть среди населения всего мира. Поэтому я не жду, что он принесет нам что-то страшное. Сейчас ситуация безопасная. Опасная только для маленьких детей, для пожилых, для людей с тяжелыми заболеваниями, например с сахарным диабетом, с онкологией и так далее», — сказал он.

Специалист также отверг вероятность заражения гонконгским гриппом и COVID-19 одновременно.

«Заболевание сразу коронавирусом и гонконгским гриппом невозможно. По крайней мере, ни в одной из публикаций я не видел, чтобы одновременно у человека размножались два вируса. Они могут быть одновременно определены в носоглотке с помощью ПЦР как единичный вирус или как нуклеиновая кислота этих вирусов, но дальше всё равно размножается один, который попал первым и которого в носоглотке больше», — сказал Жемчугов.

Врач рекомендовал россиянам сделать прививку от гриппа. По его словам, вакцинированные люди легче переносят заболевание, а могут и вовсе не заразиться.

«Но вакцинация от гриппа не защищает от других ОРВИ, в том числе и от COVID-19», — подчеркнул собеседник «Известий».

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На Сахалине зафиксировали первый случай гонконгского гриппа

Накануне сообщалось, что в Сахалинской области зафиксировали первый случай гонконгского гриппа. Как рассказали в Роспотребнадзоре по региону, вирус гриппа А (H3N2) характеризуется стремительным развитием инфекции, которая имеет длительную продолжительность и требует симптоматического лечения. Отмечается, что гонконгский грипп поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая при этом воспалительные процессы.

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