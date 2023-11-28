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В МИД РФ заявили об ожидании визита Аббаса в Москву

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Фото: REUTERS/ALAA BADARNEH
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В России ожидают визита президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом 28 ноября заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Конечно, у него приглашение открыто», — сказал он журналистам.

При этом он отметил, что конкретная дата мероприятия неизвестна, Москва ждет ответа на этот счет от палестинской стороны.

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Ранее в этот день Богданов зачитал послание президента РФ Владимира Путина Аббасу. В нем российский лидер заявил, что условием для урегулирования палестино-израильского конфликта является создание государства Палестина в границах 1967 года.

16 октября Путин и Аббас провели телефонный разговор. Президент Палестины высоко оценил позицию России в поддержку прав палестинского народа и всеобъемлющего и справедливого мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международной законности.

До этого, 10 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точной даты визита Аббаса в Россию пока нет. Так он прокомментировал заявление посла Палестины Абделя Хафиза Нофаля о подготовке такого мероприятия.

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