В МИД РФ заявили об ожидании визита Аббаса в Москву
В России ожидают визита президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом 28 ноября заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Конечно, у него приглашение открыто», — сказал он журналистам.
При этом он отметил, что конкретная дата мероприятия неизвестна, Москва ждет ответа на этот счет от палестинской стороны.
Ранее в этот день Богданов зачитал послание президента РФ Владимира Путина Аббасу. В нем российский лидер заявил, что условием для урегулирования палестино-израильского конфликта является создание государства Палестина в границах 1967 года.
16 октября Путин и Аббас провели телефонный разговор. Президент Палестины высоко оценил позицию России в поддержку прав палестинского народа и всеобъемлющего и справедливого мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международной законности.
До этого, 10 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точной даты визита Аббаса в Россию пока нет. Так он прокомментировал заявление посла Палестины Абделя Хафиза Нофаля о подготовке такого мероприятия.