Что известно о якобы пережившей отравление жене главы ГУР Украины Марианне Будановой

СМИ сообщили, что на жену главы украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова совершено покушение. Супруга чиновника, Марианна Буданова, находится в больнице. «Известия» рассказывают, что известно о случившемся.

Марианна Буданова — биография

Глава ГУР встретил будущую супругу в 2013 году. Через год после знакомства пара поженилась. По образованию Марианна Буданова психолог. Однако женщина принимает активное участие в политической жизни страны, является членом партии УДАР Виталия Кличко, баллотировалась в депутаты, но в парламент не прошла.

Аккаунты в социальных сетях женщина не ведет в целях безопасности.

Марианна Буданова — отравление

Как уточняет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в разведке, факт отравления был установлен, после того как женщина обратилась в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Сдача анализа выявила наличие в организме тяжелых металлов. Отмечается, что такие вещества никак не используются в быту или военном деле, поэтому такой результат указывает на целенаправленную попытку отравления. Предположительно, отраву добавляли в еду Будановой. Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах, у ее супруга признаков отравления не обнаружено.

К настоящему моменту жена главы ГУР уже завершает курс лечения. Кроме того, источник сообщил об отравлении нескольких служащих украинской разведки. Они не заметили недомогания из-за более плотного, чем у женщины, телосложения, но сейчас также проходят лечение. Правоохранительные органы страны начали расследование.

Комментариев от ГУР или других официальных источников пока не поступало. Сам Буданов еще в январе рассказывал прессе о покушениях на собственную жизнь. По его словам, таких случаев было не менее 10. Чтобы обезопасить себя, главе разведки пришлось кардинально изменить свои привычки.