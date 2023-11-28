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Сын экс-главы ФМС Сергей Ромодановский заключил досудебное соглашение

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Фото: РИА Новости/Константин Родиков
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Сын экс-главы Федеральной миграционной службы (ФМС) Константина Ромодановского бывший глава СУ по СЗАО Сергей Ромодановский заключил со следствием досудебное соглашение. Об этом 28 ноября сообщил источник «Известий».

Заключение досудебного соглашения говорит о том, что Сергей Ромодановский начал сотрудничать со следствием и давать показания на других лиц. Оно также предусматривает частичное или полное признание вины.

Сергей Ромодановский проходит по одному делу с экс-главой Хорошевского отдела СУ Следственного комитета (СК) по Москве Рустамом Юсуповым и своим заместителем, бывшим следователем Андреем Жерютиным.

Все трое ранее работали в Следственном комитете. Так, Юсупов руководил Хорошевским следственным отделом, Ромодановский занимал пост начальника следственного управления по СЗАО, а Жерютин был его заместителем. Офицерам юстиции инкриминируют мошенничество, взятки, участие в преступном сообществе и фальсификацию доказательств.

Они были задержаны 10 ноября. По данным источника «Известий», претензии к экс-сотрудникам СКР могут быть связаны с расследованием дела IT-компании Merlion.

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Бывший генеральный директор Merlion Вячеслав Симоненко обвиняется в создании преступного сообщества и инсценировке покушения на себя, а также в ложном доносе. Бизнесмен в 2020 году заявил о покушении на себя, совершенном еще в 2015 году. Тогда, по его словам, неизвестные пытались поджечь его дом бутылками с зажигательной смесью. Заказчиками покушения он назвал топ-менеджеров и совладельцев компании, которые якобы таким образом хотели избежать выплаты Симоненко $4,5 млн, вырученных от продажи акций компании.

В 2022 году Симоненко сам стал обвиняемым. Следствие пришло к выводу, что бизнесмен инсценировал покушение, чтобы завладеть всеми активами Merlion, а также вымогать у партнеров по бизнесу деньги. В истории действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входили сотрудники правоохранительных органов и, в частности, Следственного комитета.

Помимо Юсупова, Ромодановского и Жерютина к делу о неудавшемся рейдерском захвате причастен еще один бывший сотрудник СК — майор юстиции, бывший следователь по особо важным делам Алексей Неснов. Именно он возбудил уголовное дело о покушении на Симоненко. Однако привлечь к ответственности Неснова пока невозможно — после возбуждения дела майор успел улететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а в январе 2022 года его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

В июне 2023 года Басманным судом был арестован Денис Николаев, который являлся соучастником «покушения». Эти обвинения предъявлены Николаеву как подельнику Неснова.

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