Троим бывшим следователям предъявят обвинения по делу компании Merlion

Правоохранительные органы в пятницу, 10 ноября, задержали троих бывших московских следователей. По данным источника «Известий» претензии к экс-сотрудникам СКР могут быть связаны с расследованием дела IT-компании Merlion.

После предъявления обвинений следователи выйдут в Басманный суд с ходатайством об избрании меры пресечения Рустаму Юсупову, Сергею Ромадановскому и Андрею Жерютину, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Все трое ранее работали в следственном комитете. Так, Юсупов руководил Хорошевским следственным отделом, Ромодановский занимал пост начальника следственного управления по СЗАО, а Жерютин был его заместителем. Офицерам юстиции инкриминируют мошенничество, взятки, участие в преступном сообществе и фальсификацию доказательств.

Бывший генеральный директор Merlion Вячеслав Симоненко обвиняется в создании преступного сообщества и инсценировке покушения на себя, а также ложном доносе. Бизнесмен в 2020 году заявил о покушении на себя, совершенном еще в 2015 году. Тогда, по его словам, неизвестные пытались поджечь его дом бутылками с зажигательной смесью. Заказчиками покушения он назвал топ-менеджеров и совладельцев компании.

В 2022 году Симоненко сам стал обвиняемым. Следствие пришло к выводу, что бизнесмен инсценировал покушение, чтобы завладеть всеми активами Merlion, а также вымогать у партнеров по бизнесу деньги. В истории действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входили сотрудники правоохранительных органов и, в частности, Следственного комитета.

Юсупов и Ромодановский были задержаны ранее в этот день.

К делу о неудавшемся рейдерском захвате причастен еще один бывший сотрудник СК — майор юстиции, бывший следователь по особо важным делам Алексей Неснов. Именно он возбудил уголовное дело о покушении на Симоненко. Однако привлечь к ответственности Неснова пока невозможно — после возбуждения дела майор успел улететь в ОАЭ, а в январе 2022 года его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

В июне 2023 года Басманным судом был арестован Денис Николаев, который являлся соучастником «покушения». Эти обвинения предъявлены Николаеву как подельнику Неснова.