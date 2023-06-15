Арестован еще один участник псевдопокушения на главу IT-компании Merlion
В скандальном деле о попытке рейдерского захвата крупнейшей российской IT-компании Merlion появился новый фигурант. Арестованный Басманным судом 9 июня Денис Николаев является соучастником громкого покушения на главу Merlion Вячеслава Симоненко, оказавшегося в итоге инсценировкой, сообщил источник «Известий», знакомый с ходом расследования.
Его обвиняют в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц — совладельцев компании Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова, а также топ-менеджера Бориса Левина. А также в их незаконном задержании и фальсификации доказательств против них.
Эти обвинения предъявлены Николаеву как соучастнику основного фигуранта преступления — майора юстиции, бывшего следователя по особо важным делам Алексея Неснова. По версии следствия, именно он сфальсифицировал уголовное дело в отношении совладельцев Merlion, в результате чего они почти год провели под арестом в СИЗО, но впоследствии были оправданы и реабилитированы.
Инсценированное покушение на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко в 2015 году стало попыткой рейдерского захвата компании. Впоследствии было установлено, что в истории с захватом Merlion действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входили сотрудники правоохранительных органов и, в частности, Следственного комитета.
Но задержать удалось только нескольких из них. Основной же участник схемы, следователь Неснов, скрылся от правоохранительных органов в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Рейдерский подхват: арестован участник псевдопокушения на главу Merlion