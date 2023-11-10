Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы задержали по подозрению во взяточничестве

Бывший руководитель Хорошевского отдела СУ СК по Москве Рустам Юсупов задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом 10 ноября сообщает Telegram-канал 112.

Предположительно, задержание может быть связано с крупнейшей российской IT-компанией Merlion. Обыски дома у экс-главы отдела прошли около двух недель назад.

Также в СК доставили экс-главу СУ по СЗАО Сергея Ромодановского — его отец Константин Ромодановский был директором Федеральной миграционной службы — и его заместителя, бывшего следователя Андрея Жерютина, однако их процессуальный статус не определен.

История с попыткой рейдерского захвата Merlion началась в 2020 году. Тогда бывший генеральный директор компании пришел в правоохранительные органы и заявил, что его пытались убить. Речь шла о событии 2015 года, когда в дом Вячеслава Симоненко под Красногорском бросили бутылки с зажигательной смесью. Спустя пять лет он заявил, что его «заказали» совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин. Таким образом они якобы хотели избежать выплаты Симоненко $4,5 млн, вырученных от продажи акций компании.

Впоследствии стало известно, что покушение было инсценировкой и попыткой рейдерского захвата компании. Следствие установило, что в истории действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входили сотрудники правоохранительных органов и, в частности, Следственного комитета.

В июне 2023 года Басманным судом был арестован Денис Николаев, который являлся соучастником «покушения». Эти обвинения предъявлены Николаеву как подельнику основного фигуранта — майора юстиции, бывшего следователя по особо важным делам Алексея Неснова. По версии следствия, именно он сфальсифицировал уголовное дело в отношении совладельцев Merlion, в результате чего они почти год провели под арестом в СИЗО, но впоследствии были оправданы и реабилитированы.