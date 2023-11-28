В Финляндии на месте генконсульства РФ построят детский сад

В финском Турку снесут здание, ранее принадлежавшее генконсульству России, и построят на его месте детский сад. Об этом сообщил телеканал Yle во вторник, 28 ноября.

«Правительство города одобрило, что построенное в 1974 году консульство, вероятно, будет снесено и на его месте будет построено новое здание, скорее всего, детский сад», — передает телеканал.

В настоящее время город выкупил земельный участок площадью 3,5 тыс. кв. м с находящимся на нем зданием консульства.

«Правительство города заявило, что решение о покупке будет реализовано, не дожидаясь его юридической силы, то есть обработки возможных апелляций», — сообщается в материале.

Российские дипломаты покинули здание на улице Вартиовуоренкату в центре Турку в конце сентября после решения финских властей закрыть диппредставительство РФ в этом городе. Генконсульство находилось в нем с 1976 года. Финские власти заявляли о планах продать здание, тогда как жители города требуют его снести, чтобы разбить на этом месте парк или построить бассейн.

С 1 октября единственным дипломатическим представительством Финляндии в РФ является посольство в Москве. У России остаются в стране два диппредставительства: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне (столице Аландских островов).

4 октября сообщалось, что в здании бывшего генконсульства России в Турку полиция Финляндии устроила внезапную проверку. Полицейские проконтролировали, чтобы в здании ничего не осталось, при этом во время проведения рейда они были в тяжелом защитном снаряжении.

14 ноября стало известно, что коттедж с сауной на острове Какскерра в финском Турку, в который долгие годы приезжали отдыхать сотрудники российского генконсульства, хотят сдавать в аренду всем желающим. Дом с сауной в 1974 году подарил российским дипломатам предприниматель из Турку Армас Пуолиматка. С того времени они пользовались домом бесплатно до закрытия генконсульства в Турку.