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Финская полиция пришла с проверкой в бывшее генконсульство РФ в Турку

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Фото: ТАСС/EPA/MAURI RATILAINEN
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Полиция Финляндии устроила внезапную проверку в здании бывшего генконсульства России в финском городе Турку, сообщила в среду, 4 октября, местная телерадиокомпания Yle.

По информации телеканала, полицейские проконтролировали, чтобы в здании ничего не осталось, при этом во время проведения рейда они были в тяжелом защитном снаряжении.

В государственной компании Senaatin kiinteistöt, которая управляет зданием после закрытия генконсульства, считают, что полицейские провели «обычную проверку безопасности», в которой «нет ничего из ряда вон выходящего».

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После проверки полиции объект недвижимости будет подвергнут санитарной обработке и аудиту сотрудников Senaatin kiinteistöt, отмечается в публикации Yle.

Российские дипломаты покинули здание на улице Вартиовуоренкату в центре Турку в конце сентября. Генконсульство находилось в нем с 1976 года. Финские власти заявляли о планах продать здание, тогда как жители города требуют его снести, чтобы разбить на этом месте парк или построить бассейн.

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С 1 октября единственным дипломатическим представительством Финляндии в РФ является посольство в Москве. У России остаются в стране два диппредставительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне (столице Аландских островов). Ранее, 27 сентября, в Петербурге по инициативе российской стороны прекратило работу генконсульство Финляндии, которое было открыто в городе в 1923 году.

27 сентября в Финляндии гражданская инициатива с требованием закрыть консульство России на Аландских островах (автономия в составе страны) набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50 тыс. голосов. Ее авторы утверждают, что российская дипмиссия должна быть упразднена, поскольку Финляндия стала членом НАТО, а консульство России якобы ограничивает и ставит под угрозу безопасность финского государства.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Финляндия хочет показать свою приверженность НАТО, однако таким образом вредит сама себе. В частности, по его словам, в государстве резко упал туризм, поскольку в этом году россияне не поехали в страну.

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