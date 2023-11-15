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Сауну дипломатов РФ в финском Турку хотят сдавать в аренду желающим

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Фото: Yle
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Коттедж с сауной на острове Какскерра в финском Турку, в который долгие годы приезжали отдыхать сотрудники российского генконсульства, хотят сдавать в аренду всем желающим. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает Yle со ссылкой на Фонд культурного наследия Финляндии, которому принадлежит здание.

По данным канала, финские власти передумали сносить постройку с гостевыми комнатами. Так, глава фонда Кайя Хартиала заявила, что коттедж требует ремонта, но затем его планируется сдавать в аренду, как и другие подобные дома на острове. Она также указала, что интерес к зданию должна подогреть история коттеджа.

Дом с сауной в 1974 году подарил российским дипломатам предприниматель из Турку Армас Пуолиматка. С того времени они пользовались домом бесплатно. МИД Финляндии в июле 2023 года принял решение о закрытии в Турку российского генконсульства, и городские власти сразу отобрали у дипломатов коттедж. Консульство прекратило работу с 1 октября.

Тем временем местные жители выступают за снос объекта.

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14 ноября министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что страна готовится ограничить движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. По ее словам. российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

Реагируя на это, официальный представить Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера двусторонних отношений.

До этого, 13 ноября, «Известиям» в посольстве РФ в Финляндии рассказали, что республика ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Это решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности границы из-за участившихся случаев «незаконной миграции», когда в Финляндию через Россию прибывают соискатели убежища без документов.

В тот же день посол страны в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что Финляндии недостаточно забора на границе с РФ. По его мнению, следует также отстроить фортификационные сооружения.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

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