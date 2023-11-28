Суд продлил арест журналиста московского бюро WSJ Гершковича

Суд продлил арест журналисту американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом 28 ноября сообщил Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции.

Журналист пробудет в СИЗО до 30 января.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на 2 месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. По данным ФСБ, журналист, действуя по заданию Вашингтона, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Обвиняемый отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

В апреле посол США в Москве Линн Трейси сообщила, что американские власти будут добиваться освобождения Гершковича. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом ищет возможности для освобождения журналиста.

В сентябре Трейси встретилась с Гершковичем в СИЗО «Лефортово». Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия удовлетворила запрос США на посещение американца.