Водитель гвардии младший сержант Унатбек Аманов находился в колонне, которая подвозила боеприпасы российским подразделениям, когда диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили засаду. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации во вторник, 28 ноября, рассказали в Минобороны РФ.

В ходе отражения атаки неприятеля Аманов из стрелкового оружия уничтожил часть диверсантов. В результате диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) ВСУ пришлось отступить.

При этом во время боя одна из перевозивших боеприпасы машин оказалась повреждена. Чтобы не оказаться под угрозой очередного нападения ДРГ и вовремя поставить боеприпасы российским артиллеристам, Аманов взял поврежденную технику на буксир.

Тем временем рядовой Аркадий Аптраев оказывал медпомощь сослуживцам. В ходе освобождения одного из населенных пунктов от украинских боевиков рядовой Аптраев под огнем противника помогал раненым товарищам, оказывая неотложную помощь прямо на поле боя, после чего эвакуировал солдат в безопасное место.

Всего Аптраев вынес из-под огня противника в безопасное место пятерых раненых бойцов ВС РФ, не способных самостоятельно передвигаться. Затем он оказал им первую помощь и на автомобиле доставил в полевой госпиталь.

Ранее, вечером 27 ноября, Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в Рязанской области силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

26 ноября в Минобороны рассказали, как сержант Владимир Берлим смог вовремя обнаружить движение группы незнакомых лиц. Он оперативно атаковал нарушителей и доставив их в командный пункт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.