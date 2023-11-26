Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны России 26 ноября рассказало о новых героических подвигах и поступках военных ВС РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как отметили в военном ведомстве, сержант Владимир Берлим смог вовремя обнаружить движение группы незнакомых лиц и оперативно атаковать нарушителей, в последствии обезвредив и доставив их в командный пункт.

Далее, как уточняет Минобороны, был проведен допрос противников, после которого было определено местоположение диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали совершить атаку на российские позиции.

Кроме того, сержант Егор Зырянов подвергся минометному обстрелу со стороны противника при доставке боеприпасов на позиции артиллерийской батареи российских военных. Благодаря быстрой реакции, ему удалось успешно вывести свое транспортное средство, миновав детонацию находившегося в нем груза.

Однако, вскоре при разгрузке спецтехники сержант получил осколочное ранение в результате разорвавшегося поблизости артиллерийского снаряда. Несмотря на это, он продолжил перенос снарядов на полевой склад ВС РФ.

Ранее, 25 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 115 районах. Кроме того, в районах города Вольнянск Запорожской области и села Павловка Днепропетровской области были поражены две украинские радиолокационные станции «П-18», предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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