ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Рязанской области силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом 27 ноября сообщает Минобороны России.
«Сегодня около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — уточняется в сообщении министерства в Telegram-канале.
Ранее, 26 ноября, Минобороны также сообщило, что в Смоленской области была пресечена попытка атаки беспилотника киевского режима. Летательный аппарат был уничтожен.
В тот же день пресс-служба правительства правительства Тверской области сообщила, что в Торжокском районе региона был обезврежен беспилотник.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.