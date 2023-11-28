Более четверти россиян хотели бы купить себе мотоцикл
Больше четверти россиян признались, что задумывались о покупке мотоцикла. Об этом 28 ноября «Известиям» рассказал сервис «Авто.ру», проведя опрос об отношении к этому виду транспорта.
Большинство респондентов (71%) рассказало, что езда на мотоцикле для них больше, чем просто способ передвижения, и скорее воспринимается как стиль жизни. 67% опрошенных рассказали, что хотя бы раз управляли мотоциклом, в то время как 33% ни разу не садились за руль этого вида транспорта.
Среди тех, кто не готов ездить на мотоцикле, больше половины (54%) объяснили это опасностью. 41% респондентов заявил, мотоцикл не подходит для поездок с семьей. 18% участников опроса сослались на отсутствие места для хранения двухколесного транспорта, а 9% признались в отсутствии средств на него.
Самыми подходящими городами для мотоциклов опрошенные назвали Москву (85%), Казань (70%) и Санкт-Петербург (64%). Главным преимуществом мотоцикла, по мнению 42% опрошенных, является возможность избежать пробок. Для 30% мотоциклистов чувство свободы и удовольствие, которое испытываешь при езде на мотоцикле, является ключевым фактором. Экономическая выгода мотоцикла, как средства передвижения, стала важной для 25% участников.
Самыми популярными мотоциклами 2023 года, по данным аналитиков «Авто.ру», оказались модели BMW S1000 RR, Honda GL 1800, KTM 1290 Super Adventure S, BMW R 1250 GS Adventure и Bajaj Dominar.
Ранее, 18 ноября, прошла церемония награждения лучших мотогонщиков по итогам сезонов 2022 и 2023 годов. Мотоциклетная федерация России наградила более 150 лучших спортсменов, в числе которых атлеты шоссейно-кольцевых, ледовых и гаревых мотогонок, мотобола, эндуро, мотокросса, сноубайка, суперкросса, а также трофи-рейдов на квадроциклах.