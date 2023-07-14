Драйвим байки: продажи мотоциклов в России выросли на 60%

За первое полугодие в России реализовали на 60% больше мотоциклов, чем за тот же период предыдущего года, однако структура продаж заметно изменилась. Рынок мототехники восстанавливается значительно быстрее автомобильного, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

На двух колесах

С начала года в России было продано 15,3 тыс. новых мотоциклов, что на 60,1% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Специалисты агентства отмечают, что объем продаж за первое полугодие практически сравнялся с результатами за весь прошлый год (15,5 тыс. мотоциклов). Таким образом, рынок мотоциклов в меньшей по сравнению с автомобильным степени пострадал от санкций и восстанавливается более быстрыми темпами, считают эксперты.

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После ухода из России большинства европейских и японских производителей мототехники заметно изменилась структура продаж. Если прежде первые строчки в рейтинге наиболее популярных марок занимали BMW, Yamaha, Honda, Kawasaki и Harley-Davidson, то теперь единственным европейским брендом, который по итогам первого полугодие вошел в топ-10, стал австрийский KTM (7-е место, 537 мотоциклов). Японские производители мототехники вообще не вошли в десятку наиболее популярных марок.

Зато резко выросли продажи у производителей байков из Китая и Индии, а также у российских компаний. В частности, лидером по итогам первых шести месяцев стал отечественный бренд Regulmoto с результатом в 2 тыс. мотоциклов. На втором месте индийский Bajaj (1,7 тыс. штук), на третьем — китайская марка Racer, продавшая 1,6 тыс. мотоциклов. Далее следуют российская марка Motorland (1,4 тыс. экземпляров), китайские Voge (746 мотоциклов), Kayo (725 штук) и Wanqiang (594 штуки). Белорусский «Минск» реализовал в нашей стране 556 байков, а Shineray (КНР) — 523.

Российская разработка — китайская сборка

Как рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Мото» Иван Владимиров, в последнее время отечественные компании всё чаще размещают заказы на производство мотоциклов под собственным брендом на китайских заводах. Примерами таких производителей собеседник назвал Regulmoto и Motorland.

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— Они разрабатывают модель, отвечают за ее инжиниринг, но производством занимаются китайские партнеры. Продается такая техника под отечественным брендом, — отметил он.

При этом, по словам эксперта, за последнее время китайские производители мототехники заметно подтянули качество своей продукции и особых нареканий к мотоциклам из КНР сейчас нет. Более того, многие модели собираются в Китае на тех же заводах, где выпускаются мотоциклы японских и европейских марок, отметил он. Приличное качество китайских мотоциклов вкупе с их небольшой по сравнению с европейскими и японскими моделями стоимостью и объясняет их возросшую популярность в нашей стране.

— Те же BMW, Honda, и Yamaha ввозятся на российский рынок по параллельному импорту, причем выбор моделей сейчас даже больше по сравнению с временами, когда осуществлялись официальные поставки этой техники. Однако цены на нее значительно выросли. Если приличный «китаец» стоит сейчас примерно 600–700 тыс. рублей, то самый простой «европеец» или «японец» обойдется уже в 1,2–1,3 млн рублей, — рассказал «Известиям» Иван Владимиров.

С ним согласен независимый мотоэксперт Роман Ситников. По его словам, европейские, американские и японские модели мотоциклов по-прежнему доступны российским покупателям. Однако если прежде их продажи исчислялись сотнями и тысячами единиц в год, то сейчас речь идет лишь о десятках мотоциклов.

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Сезонный товар

По итогам года в нашей стране может быть продано около 20 тыс. мотоциклов , прогнозирует Роман Ситников. Он подчеркивает, что это сезонный товар, поэтому большая часть продаж приходится на весну и лето. Ближе к окончанию мотосезона спрос на нее заметно снижается. При этом он отмечает, что его прогноз касается лишь техники, которая официально считается мотоциклом.

— По нашему законодательству техника с двигателем до 50 куб. см не подлежит постановке на учет и на нее не нужны какие-либо документы. Соответственно, такие модели не попадают в «мотоциклетную» статистику продаж. А их объемы достаточно велики, — заявил «Известиям» Роман Ситников.

Также в статистике не отражаются модели, которые не предназначены для эксплуатации на дорогах общего пользования и официально считаются «спортинвентарем», отмечает эксперт.

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Сезонность продаж двухколесной техники подтверждается статистикой. По данным «Автостата», мотоциклетный рынок начал расти только в марте, когда россияне приобрели около 1,3 тыс. мотоциклов. При этом в апреле, мае и июне продавалось уже по 4–4,5 тыс. штук. Рост интереса к байкам с наступлением мотосезона отмечается и на вторичном рынке.

Региональный рост

Основной вклад в увеличение продаж мототехники внесли регионы. Несмотря на то что по общему числу проданных в первом полугодии мотоциклов лидируют Москва и Московская область (1,9 тыс. и 1,4 тыс. байков соответственно), рынок здесь увеличился лишь на 19,7 и 31,5%. Заметнее всего продажи мотоциклов выросли с начала года в Кемеровской (+192,7%), Челябинской (+132,9%) и Свердловской областях (+124,8%). Также неплохие результаты показывает Нижегородская область и Татарстан: здесь интерес к байкам вырос на 93,8 и 69,7% соответственно.