Путин подписал закон о приостановке индексаций окладов госслужащих до 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому индексация зарплат некоторых категорий госслужащих будет приостановлена до 1 января 2025 года. Соответствующий документ опубликован 27 ноября на портале правовой информации.
Приостановка индексации зарплат касается судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. При этом на оплату труда военных и сотрудников силовых ведомств действие новых норм не распространяется.
Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
Ранее, 22 ноября, Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военнослужащих и силовиков. Известно, что финансовый эффект от изменений должен составить 36 млрд рублей.
27 ноября Путин также подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.