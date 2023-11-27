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Путин подписал закон о приостановке индексаций окладов госслужащих до 2025 года

Путин приостановил индексацию окладов госслужащих до 2025 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому индексация зарплат некоторых категорий госслужащих будет приостановлена до 1 января 2025 года. Соответствующий документ опубликован 27 ноября на портале правовой информации.

Приостановка индексации зарплат касается судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. При этом на оплату труда военных и сотрудников силовых ведомств действие новых норм не распространяется.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

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Ранее, 22 ноября, Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военнослужащих и силовиков. Известно, что финансовый эффект от изменений должен составить 36 млрд рублей.

27 ноября Путин также подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

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