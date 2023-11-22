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Совфед одобрил приостановку индексаций зарплат госслужащих, кроме силовиков

Совфед одобрил приостановку индексаций зарплат госслужащих, кроме силовиков и военных
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Совет Федерации в ходе заседания 22 ноября одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военнослужащих и силовиков.

Приостановка зарплат коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 млрд рублей.

Кроме того, сенаторы внесли поправки в закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения РФ, и их семей».

Согласно документу, с 1 октября 2024 году пенсии военных, а также приравненных к ним лиц вырастут на 4,5%, индексация коснется более 2,7 млн человек.

Также верхняя палата российского парламента одобрила ряд законов, касающихся пенсионного и социального обеспечения. Согласно им, в следующем году будут проиндексированы различного рода пенсии и пособия.

«С 1 января: страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца — на 7,5%, величина пенсионного коэффициента — на 7,5% и составит 133,05, размер фиксированной выплаты к пенсии — на 7,5%, размер которой будет равен 8134,88», — говорится в Telegram-канале Совфеда.

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Кроме того, с 1 февраля по уровню инфляции проиндексируют ряд социальных выплат, среди которых, в частности, материнский капитал и другие. В апреле на 7,5% проиндексируют соцпенсии, а с 1 октября пенсии военных вырастут на 4,%.

Ранее в среду Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей, то есть на 18,5%. Принятие данного закона обеспечит повышение заработной платы около 4,8 млн работников.

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