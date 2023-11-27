Чалик освобожден от должности замминистра транспорта РФ по истечению контракта
Игорь Чалик освобожден от должности заместителя министра транспорта РФ ввиду истечения срока служебного контракта. Соответствующее распоряжение опубликовано 27 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта РФ в связи с истечением срока действия служебного контракта», — говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Чалик имеет высшие образования в области юриспруденции и эксплуатации воздушного транспорта. Занимал указанный пост с января 2021 года. До этого на протяжении 10 лет был заместителем гендиректора ПАО «Аэрофлот».
Между тем директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков назначен на пост замминистра финансов, сообщили на сайте ведомства.
«На должности заместителя министра финансов Иван Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики», — указано в сообщении.
С 2017 по 2020 год Чебесков занимал пост вице-президента Банка ВТБ и другие руководящие должности в компаниях группы ВТБ. Дипломированный специалист в областях ядерной инженерии и финансовой аналитики.
Ранее, 22 ноября, стало известно, что Чалик после своей отставки возглавит Государственный научно-исследовательский институт гражданкой авиации (ГосНИИ ГА). Это подведомственный Росавиации ФГУП — там он будет временно исполнять обязанности гендиректора.
До этого, 14 ноября, сообщалось, что Чалик уйдет в отставку в декабре по истечению служебного контракта. Главным кандидатом на его место источники называли замглавы Росавиации Владимира Потешкина.