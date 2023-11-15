Минтранс заявил о важности сверхзвуковой гражданской авиации для России

Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Об этом 15 ноября заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на пленарной сессии форума «Транспорт России», трансляция ведется на сайте мероприятия.

«России с ее огромными просторами не обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации. Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок», — заявил он.

Савельев добавил, что самолет Ту-144, разработанный в 1960-х годах, «опередил свое время». При этом у России есть все наработки для создания такого лайнера на новой технологической базе.

В мае этого года Росавиация сформировала предложения в техническое задание на разработку в РФ нового самолета для обучения курсантов летных училищ и колледжей. Агентство совместно с институтом ГосНИИ ГА и вузами проработало детальные предложения, каким должно быть воздушное судно для первоначального обучения.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что проект учебного самолета находится на начальной стадии и в ведомство еще не направлялся.