Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы в РФ будут пресекаться
Мир
Еврокомиссия сообщила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году
Общество
Путин поблагодарил избиркомы новых регионов за смелость и верность РФ
Общество
Заседание суда по делу Дарьи Треповой отложили на 17 ноября
Экономика
Мишустин заявил о развитии транспортной отрасли в РФ вопреки санкциям
Политика
Путин назвал честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности
Мир
Минтранс заявил о важности сверхзвуковой гражданской авиации для России
Экономика
Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM
Мир
Пашинян рассказал о поиске Арменией партнеров для поставок оружия
Мир
Маск назвал Зеленского живущим в собственной реальности мясником
Туризм
Марафон «Территория гостеприимства» стартовал на выставке «Россия»
Мир
Токаеву предложили образовать город Алатау на юге Казахстана
Общество
Землю накрыла магнитная буря уровня G-1

Минтранс заявил о важности сверхзвуковой гражданской авиации для России

Минтранс: Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации
0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Об этом 15 ноября заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на пленарной сессии форума «Транспорт России», трансляция ведется на сайте мероприятия.

«России с ее огромными просторами не обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации. Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок», — заявил он.

Савельев добавил, что самолет Ту-144, разработанный в 1960-х годах, «опередил свое время». При этом у России есть все наработки для создания такого лайнера на новой технологической базе.

Запчастное партнерство: «Аэрофлот» и «Росатом» начнут выпуск деталей для самолетов
Что они будут производить и когда планируют запустить процесс изготовления

В мае этого года Росавиация сформировала предложения в техническое задание на разработку в РФ нового самолета для обучения курсантов летных училищ и колледжей. Агентство совместно с институтом ГосНИИ ГА и вузами проработало детальные предложения, каким должно быть воздушное судно для первоначального обучения.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что проект учебного самолета находится на начальной стадии и в ведомство еще не направлялся.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023