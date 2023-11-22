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Замглавы Минтранса возглавит научно-исследовательский институт гражданской авиации

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Курирующий авиацию в Минтрансе замминистра Игорь Чалик после своей отставки возглавит Государственный научно-исследовательский институт гражданкой авиации (ГосНИИ ГА). Это подведомственный Росавиации ФГУП — там он будет временно исполнять обязанности гендиректора. Об этом «Известиям» рассказали три близких к авиационному агентству источника.

Ранее, 14 ноября, «Известия» сообщали о том, что Чалик уйдет в отставку в декабре, когда у него истечет срок действия служебного контракта. Главным кандидатом на его место источники называли замглавы Росавиации Владимира Потешкина.

Чалик пришел на пост замминистра транспорта в январе 2021 года из «Аэрофлота», где начал работать в 1980-е годы. Там он сначала был пилотом самолетов Ту-134 и Ил-86, затем пересел на Airbus A310, после чего стал пилотом-инструктором, а далее командиром летного отряда Airbus A330. С 2011 года и до своего ухода из «Аэрофлота» Чалик занимал должность замглавы-летного директора национального перевозчика.

В ГосНИИ ГА Игорь Чалик сменит Александра Корсакова, который начал временно исполнять обязанности гендиректора в начале октября — после отставки Андрея Максименко, возглавлявшего научно-исследовательский институт с начала 2021 года (в прошлом, в 2008–2013 годах, он был главой Каширского района Московской области). ГосНИИ ГА является головной научной организацией гражданской авиации в России, институт за свою историю обеспечил научное сопровождение работ по внедрению в эксплуатацию свыше ста типов воздушных судов.

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