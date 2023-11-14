Новым куратором авиации в Минтрансе могут назначить замглавы Росавиации Потешкина

На должность курирующего авиацию заместителя главы Минтранса вместо Игоря Чалика, который уйдет в отставку в декабре, могут назначить замруководителя Росавиации Владимира Потешкина. Об этом «Известиям» 14 ноября сообщил высокопоставленный чиновник.

Других кандидатов, и есть ли они, собеседник не назвал. «Известия» направили запрос в Росавиацию.

Потешкин является главным кандидатом на пост замминистра транспорта, уточнил источник. Об этом же слышал другой собеседник «Известий», близкий к Минтрансу.

На должность замглавы Росавиации Владимира Потешкина назначили в январе 2022 года, в агентстве он курирует коммерческие авиаперевозки. Ранее он работал в «дочке» «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия», где возглавлял департамент наземного обеспечения перевозок.

О том, что замминистра транспорта Игорь Чалик уйдет в отставку, ранее в этот день сообщали ТАСС и РБК. Это произойдет уже в декабре, уточнил один из источников «Известий». Затем он планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

«Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса РФ. Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России», — указали в министерстве.

Игорь Чалик занял этот пост в январе 2021 года, перейдя из «Аэрофлота» вслед за новым министром транспорта Виталием Савельевым, который ранее возглавлял национального авиаперевозчика. В «Аэрофлоте» Чалик был заместителем гендиректора — летным директором.