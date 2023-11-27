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Уголовное дело возбудили после отравления ребенка в Красногорске метадоном

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В Красногорске по факту отравления двухлетней девочки возбуждено уголовное дело, в ее организме был обнаружен метадон. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба следственного отдела города ГСУ СК России по Московской области.

«26 ноября 2023 года в медицинское учреждение родителями доставлена двухлетняя девочка в связи с плохим самочувствием. По результатам обследования в организме ребенка обнаружен метадон», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренных ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, при которых вещество попало в организм девочки, проводятся допросы. Также была назначена экспертиза.

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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. Отмечалось, что в из-за приема вещества умерли две девушки 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения. Позднее, 27 ноября, всех пациентов выписали из отделения острых отравлений, куда они попали после приема наркотических веществ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Кроме того, 22 ноября были арестованы три подозреваемых иностранных гражданина. Им определен срок содержания под стражей продолжительностью два месяца.

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