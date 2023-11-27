Мэр Парижа ушла из соцсети Х и назвала ее оружием разрушения демократии

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила о своем намерении покинуть соцсеть Х (бывш. Twitter) и назвала ее «оружием для разрушения демократии». Об этом она написала на своей странице в социальной сети в понедельник, 27 ноября.

«Я приняла решение покинуть Twitter. Далеко не революционный инструмент, который изначально обеспечивал доступ к информации для наибольшего числа людей, Twitter в последние годы превратился в оружие массового уничтожения наших демократий», — говорится в сообщении.

Она обвинила соцсеть в том, что она продвигает дезинформацию, ненависть, антисемитизм, расизм, сексизм и критику защитников окружающей среды, а также всех, кто желает спокойных и мирных политических дискуссий. Кроме того, Идальго назвала платформу «глобальной канализацией», которой она стала из-за анонимных аккаунтов и фабрик троллей.

«Платформа и ее владелец [Илон Маск] сознательно идут на обострение напряженности и конфликтов. Это очень четкий политический проект, направленный на отказ от демократии и ее ценностей в пользу мощных частных интересов», — подчеркнула она.

Ранее, 25 ноября, газета The New York Times (NYT) сообщила, что к концу года соцсеть Х может лишиться до $75 млн доходов от рекламы из-за высказываний о евреях и конфликте в секторе Газа ее владельца Илона Маска, которыми недовольны крупные компании.

Также сообщается, что размещать рекламу в Х перестали Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft. В общей сложности около 100 брендов уже отказались размещать рекламу в соцсети Маска, приостановить сотрудничество могут до 200 компаний.

До этого, 18 ноября, сообщалось, что компания X Corp. подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, а также других компаний, которые выступили против социальной сети X. Как отметил Маск, иск будет открыт в США понедельник, 20 ноября, «за доли секунды».