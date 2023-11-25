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Соцсеть Х может лишиться $75 млн из-за ухода рекламодателей
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Соцсеть Х может лишиться $75 млн из-за ухода рекламодателей

NYT: соцсеть Х может лишиться $75 млн дохода из-за ухода рекламодателей
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Фото: Global Look Press/Sheldon Cooper
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К концу года соцсеть Х (бывш. Twitter) может лишиться до $75 млн доходов от рекламы из-за высказываний о евреях и конфликте в секторе Газа ее владельца Илона Маска, которыми недовольны крупные компании. Об этом 24 ноября сообщила газета The New York Times (NYT).

«Соцсеть Х может потерять до $75 млн на доходах от рекламы к концу года после того, как десятки крупных брендов приостановили сотрудничество с ней», — говорится в материале.

Также сообщается, что размещать рекламу в Х перестали Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft. В общей сложности около 100 брендов уже отказались размещать рекламу в соцсети Маска, приостановить сотрудничество могут до 200 компаний.

Как отмечает газета, замораживание рекламы происходит в течение последних трех месяцев года, которые традиционно являются самым сильным кварталом для компании социальных сетей.

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Ранее, 18 ноября, сообщалось, что компания X Corp. подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, а также других компаний, которые выступили против социальной сети X (бывш. Twitter). Как отметил Маск, иск будет открыт в США понедельник, 20 ноября, «за доли секунды».

17 ноября сообщалось, что Disney, Warner Bros. Discovery и еще ряд крупных компаний отказались размещать свою рекламу в соцсети X, принадлежащей американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску. Помимо Disney, сотрудничать с предпринимателем отказались такие корпорации, как Wish, Lionsgate, Comcast NBCUniversal, IMB, а также Paramount и Sony Pictures.

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