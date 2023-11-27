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Парламент Грузии отказался рассматривать проект резолюции против России

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Бюро грузинского парламента отклонило инициативу депутатов оппозиционной партии «Лело» о рассмотрении резолюции, направленной против России и ее граждан. Об этом 27 ноября заявил руководитель бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани.

«Последствия [в случае принятия этой резолюции] могут быть крайне тяжелыми для Грузии», — отметил политик на заседании бюро парламента.

Проект резолюции «Акт о защите Грузии» предлагалось ввести визовые ограничения для россиян, ограничить их доступ к трудоустройству в Грузии, а также запретить им покупать землю и другую недвижимость в стране.

Кроме того, депутаты также предлагали запретить въезд в Грузию автомобилей с российскими номерами, остановить вещание на территории страны российских телеканалов и запретить деятельность российских фондов. Подразумевалось, что российским компаниям также будет запрещено участвовать в государственных тендерах. В финале оппозиция предложила вообще запретить авиасообщение с Россией.

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Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент у России и Грузии ровные отношения. И в рамках добрососедских отношений у двух стран гораздо больше как минимум экономических выгод, чем вне этих рамок, отметил глава государства.

До этого, 2 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заказные антироссийские провокации в Грузии, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по указанию и на деньги Запада, не пользуются поддержкой населения. По словам Захаровой, в ведомство приходит большое количество обращений граждан Грузии, заявляющих о неприемлемости для них подобных «хамских провокаций».

1 августа в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе подчеркнул, что в Грузии нет антироссийских настроений, а акции протеста, которые устраивала оппозиция в Батуми, были направлены на создание телекартинки для трансляции на внешнюю аудиторию.

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