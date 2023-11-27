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Эксперт назвал наиболее уязвимые в снегопад автомобили

Автоэксперт Хайцеэр предупредил о риске поломок Volkswagen с DSG в снегопад
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Фото: TASS/VASSIL DONEV
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В снегопад, когда водители автомобилей не может выехать из сугроба и вынужден буксовать на месте, сильнее всего страдают автомобили с автоматическими трансмиссиями, прежде всего роботизированными. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в понедельник, 27 ноября.

«Прежде всего от буксования страдают роботизированные трансмиссии. Особенно если это семиступенчатый «робот» DSG концерна Volkswagen с сухими сцеплениями», — сказал эксперт.

Он пояснил, что при долгом буксовании в снегу начинают перегреваться любые автоматические трансмиссии, включая вариаторы, Это по словам специалиста, происходит из-за слишком частых переключений передач и смены направления движения.

Водителю, который застрял в снегу и не может выехать, лучше обратиться за помощью, либо вообще отложить поездку, чтоб серьезно не испортить запчасти автомобиля, предостерег эксперт.

Хайцеэр отметил также, что автомобилям с минимальным дорожным просветом в снегопад приходится труднее всего.

«Можно оторвать порог или бампер», — предупредил он.

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Этим утром департамент транспорта Москвы сообщил, что движение на дорогах столицы осложнено, а на некоторых участках дорог буксуют грузовики. При этом отмечалось, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. В департаменте также призвали москвичей отложить поездки на автомобилях. В этот день цены на услуги такси в Москве выросли вдвое.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил , что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, а в Московской области — около 56%. Самый высокий показатель уровня осадков в Москве зафиксировала метеостанция МГУ —18 мм. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге — в Кашире зафиксировали 23 мм снега.

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