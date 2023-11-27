Сквозь снег и жесты

Скажите честно, уважаемый читатель, смотревший телетрансляцию матча «Балтика» – «Спартак»: вы сразу поняли, что после удара защитника красно-белых Даниила Хлусевича сквозь вратаря мяч влетел в ворота хозяев? Я — нет. Осознал, что спартаковцы открыли счет, только по крику комментатора. Мяча в Калининграде — совершенно не оранжевого и не красного, а белого с небольшими оранжевыми вкраплениями — видно не было. Как и самого «Спартака» в белой форме на фоне заснеженного газона.

Ярче всего выделялась рыжая шевелюра Гильермо Абаскаля. Именно такого цвета должен быть в таких случаях мяч. Сложнее всего идентифицировались блондины — Руслан Литвинов и Антон Зиньковский. Только красная верхушка груди спартаковской формы, если лицом к камере поворачивались, а если спиной — номер, который тоже порой просматривался с трудом. В какой-то момент я наконец смог разглядеть Зиньковского — благодаря черным перчаткам.

Складывалось впечатление, что люди пасуют и бьют по воображаемому мячу, совершают воображаемые проходы, подают воображаемые угловые. Фактически комментатор матча Дмитрий Шнякин — хорошо еще, что с места событий, а не под картинку — вел не теле-, а радиорепортаж: суть эпизодов становилась ясна для зрителей только при крупных планах на повторах. Чуть ли не первый случай, когда эпизод прояснился сразу, — сложнейший штрафной удар в первом тайме, закончившийся сейвом Александра Максименко. А ясен он был и из-за статики момента, и потому, что перед штрафной «Спартака» возникло много активности и там бутсами игроки снежок как-то постепенно вытоптали.

Нет, всё понятно, Россия и зима — понятия тождественные, и с таким снегопадом ничего не сделаешь. Но к нему надо быть хоть как-то готовым — он же не среди ясного неба взялся, даже если за полчаса до начала газон оставался зеленым. А тут уже на восьмой минуте лопатами и еще какими-то маломощными приборами линии штрафных и вратарских расчищали. На стадионе под названием «Ростех Арена». Вот уж тех так тех, с ума сойти. Даже мяча полностью оранжевого или красного там не обнаружилось.

Тут, впрочем, «Балтика» была ни при чем. В пресс-службе РПЛ отсутствие полностью цветных ярких мячей объяснили так: «Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке». Прекрасное, кстати, словосочетание «текущий мяч». То есть мяч, который течет. Или протекает. Скоро и такие будут.

Забавно, что сказано это было в комментарии телекомпании-вещателю; то есть людям, которые организуют трансляции, заявили: нет-нет, не бойтесь, ребята там всё видят. А то, что не видят телезрители — да и черт бы с ними! Пусть глаза ломают и теоретически догадываются, что происходит на поле. Выиграло же в 1945 году московское «Динамо» у «Арсенала» на «Хайбери» в такой туман, что футболисты ничего разобрать не могли — так пусть теперь зрители себя на их месте почувствуют!

Не менее важное событие произошло в Екатеринбурге, где «Краснодар» потерял лидерство. Особенно меня удивил эпизод с оскорбительным жестом, адресованным Джоном Кордобой арбитру матча Сергею Иванову (или судьям на линии, или резервному, или ВАР — абсолютно неважно). Что в голове у этого человека? Очень хорошего нападающего, одного из лучших футболистов РПЛ, открывшего счет в конкретном матче.

Как можно, будучи одной из главных звезд команды, которая борется за чемпионство, единственным центрфорвардом основного состава, сделать это? И какие далее могут быть вопросы по поводу дисквалификации — ровно такой же, четырехматчевой, которую схватил спартаковский форвард Александр Соболев за то же самое в адрес Виллиана Роши? Потом Соболеву, правда, один матч скостили, реальных он отбыл три. На то же, думаю, может рассчитывать и «Краснодар». По прецеденту.

Длинноволосый Александр Кокшаров, сын знаменитого гандболиста, олимпийского чемпиона, — безоговорочно талантливый парень. Но будет чудо, если он сможет безболезненно заменить колумбийца. Или наставник «быков» Владимир Ивич найдет какой-то другой способ играть и выигрывать без штатного центрфорварда — как нашел его пару месяцев назад главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин с Рахмановичем, как нашел его главный тренер «Спартака» Абаскаль с парой форвардов Промес — Игнатов.

Неужели борьба за чемпионство банально завершится к концу осенней части («Зенит» победил «Сочи» и теперь опережает «быков» на одно очко. — «Известия»)? Вот уж не думал не гадал, что переломным — тем более после очной и классной ничьей в Санкт-Петербурге — станет для «быков» матч в Екатеринбурге. Да, у команды нет опыта гонки за золотом. Но она казалась достаточно трезвой для того, чтобы не ставить самой себе таких подножек. А даже поставив — чтобы правильно, а не так истерично и неадекватно, их оценивать.

Прочитал версию, что таким образом Кордоба хотел побыстрее уехать домой перед зимним перерывом, но все-таки не думаю. После такого точно не отпустят, и он должен был это понимать. Одно дело получить перед последним туром в году сверхлимитную желтую, и то не за разгильдяйство, а в игровом эпизоде. Тогда бы поняли, простили и отпустили. Но не так.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса», автор 22 книг о спорте, вышедших тиражом более полумиллиона экземпляров

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