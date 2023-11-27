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Лавров заявил об активных попытках США внедрить свои НПО в Центральной Азии

Лавров: США активно пытаются внедрять свои НПО в Центральной Азии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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США активно пытаются внедрять свои неправительственные организации (НПО) в Центральной Азии. Об этом 27 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Министр указал, что Соединенные Штаты создали тысячи НПО, из которых многие сотни работают на постсоветском пространстве, особенно много в Армении и Киргизии.

«Пытаются их и в другие центральноазиатские страны активно внедрять», — отметил Лавров и уточнил, что многие американские НПО не являются таковыми, потому как многие из них на 90% финансируются через Агентство международного развития США.

«Линия заключается в том, чтобы напрямую влиять на процессы в тех странах, где эти неправительственные организации орудуют», — добавил глава МИД РФ.

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Ранее, 9 ноября, обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт заявила, что все старания западных стран разрушить отношения России с союзниками в Центральной Азии оказались провальными. Она отметила, что РФ находится в надежной позиции в политических и экономических отношениях с союзниками в СНГ.

15 сентября газета The Wall Street Journal представила идеи о том, как Вашингтон может укрепить свои позиции в Центральной Азии через сотрудничество с Астаной и инвестиции в региональные проекты. В материале издания отмечалось, что таким образом Соединенные Штаты также могут наладить свои отношения с Россией.

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