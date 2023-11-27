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Компьютерная томография исключила пневмонию у заболевшего папы римского Франциска
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Компьютерная томография исключила пневмонию у заболевшего папы римского Франциска

Пресс-служба Ватикана: состояние здоровья папы Франциска улучшается
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Состояние здоровья заболевшего папы римского Франциска улучшается, компьютерная томография исключила пневмонию. Об этом сообщил директор пресс-службы Святого престола Маттео Бруни в понедельник, 27 ноября.

«Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила воспаление, вызвавшее некоторые затруднения с дыханием. Для большей эффективности терапии была установлена ​​игла-канюля для внутривенного введения антибиотиков», — приводит слова Бруни интернет-издание Fanpage.it.

Он добавил, что состояние папы «хорошее и стабильное, у него нет температуры и респираторная ситуация явно улучшается».

По словам Бруни, «чтобы облегчить выздоровление, некоторые важные обязательства папы, запланированные на эти дни, были отложены».

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26 ноября во время традиционного воскресного обращения к верующим в Риме, Франциск сообщил, что заболел воспалением легких. При этом папа римский подтвердил, что в пятницу, 1 декабря, намерен посетить Дубай, чтобы принять участие в конференции по изменению климата COP28 и встретиться с мировыми лидерами.

За день до этого папа римский посетил больницу «Агостино Джемелли» в Риме, где его обследовали. Из-за болезни были отменены все аудиенции понтифика, запланированные на утро субботы.

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