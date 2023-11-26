Папа римский Франциск посетил больницу в Риме для обследования

Папа римский Франциск посетил больницу «Агостино Джемелли» в Риме, где прошел обследование в связи с симптомами гриппа. Об этом 25 ноября сообщило Радио Ватикана.

Понтифику провели компьютерную томографию. Осложнений в легких, вызванных инфекцией, у 86-летнего пациента не обнаружено.

После обследования папа римский вернулся в свою ватиканскую резиденцию в Casa Santa Marta.

Из-за гриппа были отменены все аудиенции понтифика, запланированные на утро субботы.

В пятницу папа римский намерен посетить Дубай, чтобы принять участие в конференции по изменению климата COP28 и встретиться с мировыми лидерами. Об отмене поездки пока не сообщалось.

В марте папа римский также был доставлен в римскую больницу «Агостино Джемелли». Тогда у него была диагностирована легочная инфекция. После лечения понтифика выписали.

Папе Франциску в следующем месяце исполнится 87 лет. В последнее время на вопрос о здоровье понтифик шутит, что он «пока жив».