Ватикан сообщил об отмене утренней аудиенции папы римского из-за болезни
Папа римский Франциск отменил запланированную 25 ноября утреннюю аудиенцию из-за недомогания. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
«Аудиенции Святейшего отца, запланированные на это утро, отменяются из-за легкого гриппа», — приводит AP заявление службы.
По данным агентства, понтифик должен отправиться 1 декабря в Дубай на конференцию COP28, посвященную изменению климата — тема, которая особенно заботит папу римского. Об изменении планов не сообщалось.
Папе Франциску в следующем месяце исполнится 87 лет. В последнее время на вопрос о своем здоровье понтифик шутит, что он «пока жив».
При этом в начале ноября он пожаловался на самочувствие во время проведения аудиенции для делегации Конференции европейских раввинов. В СМИ появились сообщения о том, что понтифик поприветствовал присутствующих слабым голосом. В службе печати пояснили, что он слегка простудился.