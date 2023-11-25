Ватикан сообщил об отмене утренней аудиенции папы римского из-за болезни

Папа римский Франциск отменил запланированную 25 ноября утреннюю аудиенцию из-за недомогания. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

«Аудиенции Святейшего отца, запланированные на это утро, отменяются из-за легкого гриппа», — приводит AP заявление службы.

По данным агентства, понтифик должен отправиться 1 декабря в Дубай на конференцию COP28, посвященную изменению климата — тема, которая особенно заботит папу римского. Об изменении планов не сообщалось.

Папе Франциску в следующем месяце исполнится 87 лет. В последнее время на вопрос о своем здоровье понтифик шутит, что он «пока жив».

При этом в начале ноября он пожаловался на самочувствие во время проведения аудиенции для делегации Конференции европейских раввинов. В СМИ появились сообщения о том, что понтифик поприветствовал присутствующих слабым голосом. В службе печати пояснили, что он слегка простудился.