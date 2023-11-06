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Папа римский пожаловался на недомогание в ходе аудиенции в Ватикане

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Фото: Global Look Press/Vatican Media
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Папа Римский Франциск пожаловался, что не очень хорошо себя чувствует, когда проводил аудиенцию для делегации Конференции европейских раввинов. Как сообщает 6 ноября газета Corriere della Sera, понтифик поприветствовал присутствующих слабым голосом.

«Спасибо за ваш визит, но я не очень здоров, поэтому не буду читать речь», — отметил Франциск.

В службе печати Святого престола пояснили, что 86-летний понтифик немного простудился, однако график его работы остается прежним.

«У папы Франциска простуда, и [его] ожидают дальнейшие встречи, график которых не меняется», — цитирует издание главу службы Маттео Бруни.

Он пояснил, что папа римский вместо того, чтобы читать речь, адресованную раввинам, предпочел поприветствовать присутствующих лично. Отмечается, что подобные прецеденты в Ватикане уже были, когда понтифик передавал посетителям свою речь, не произнося ее.

В последнее время на вопрос о своем здоровье понтифик шутит, что он «пока жив», сообщает СМИ.

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Ранее, в июне, врачи клиники «Джемелли» провели папе римскому Франциску успешную хирургическую операцию по удалении грыжи, которая образовалась у понтифика на рубце после предыдущей операции на брюшной полости, перенесенной им в июле 2021 года. Как сообщила пресс-служба Ватикана, понтифик успешно перенес полосную операцию под общим наркозом.

До этого, в мае 2022 года, сообщалось, что Франциск из-за проблем с правым коленом впервые был вынужден прибегнуть к передвижению на публике в кресле-каталке. Папа Франциск уже много лет страдает из-за артроза, который мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах и заставляет передвигаться пешком только на небольшие расстояния.

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