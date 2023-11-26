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У папы римского диагностировали воспаление легких

Папа римский сообщил, что у него воспаление легких
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Папа римский Франциск заболел воспалением легких. Об этом он сообщил в воскресенье, 26 ноября, во время традиционного воскресного обращения к верующим в Риме.

«Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца Ватикана. — Ред.), потому что у меня эта проблема с воспалением легких», — отметил он.

Он добавил, что за него с воскресной проповедью выступит представитель госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида.

Пока Браида зачитывал проповедь, папа закашлялся, что выдало его болезненное состояние.

При этом папа римский подтвердил, что в пятницу, 1 декабря, намерен посетить Дубай, чтобы принять участие в конференции по изменению климата COP28 и встретиться с мировыми лидерами.

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Ранее, 25 ноября, папа римский Франциск посетил больницу «Агостино Джемелли» в Риме, где его обследовали. Понтифику провели компьютерную томографию, которая не нашла осложнений простуды. Из-за гриппа были отменены все аудиенции понтифика, запланированные на утро субботы.

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