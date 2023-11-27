В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах

Хранящиеся на складах Евросоюза (ЕС) сотни тонн кофейных зерен и какао могут быть уничтожены согласно принятому в июне закону о запрете импорта товаров, которые были произведены в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом 27 ноября сообщает газета Financial Times (FT).

«Производителям необходимо реализовать эти запасы кофе и какао в течение переходного периода — до декабря 2024 года, в противном случае им придется продавать их за пределами Евросоюза или же уничтожить», — цитирует газета исполнительного директора Международного торгового центра (МТЦ) Памелу Коук-Хэмилтон.

По данным СМИ, на европейских складах в настоящее время находится около 200 тыс. т какао и 150 тыс. т кофе. Однако Брюссель до сих пор не давал четких указаний правительствам членов ЕС, что делать, чтобы предотвратить уничтожение этих запасов. При этом именно кофе и какао могут храниться на таможенных складах гораздо дольше указанного переходного периода.

Межконтинентальная биржа (ICE), являющаяся одной из основных площадок торговли фьючерсами на кофе и какао, со своей стороны выразила опасение, что путаница в том, под какую категорию попадают хранимые товары, «негативно повлияет на торговлю продукцией и эффективное управление рисками».

Газета добавляет, что около 70% какао в ЕС поступает из Ганы и Кот-д'Ивуара. Крупнейшими производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия.

Ранее, в мае, сообщалось, что в Великобритании годовые темпы роста цен на продовольствие в апреле увеличились на 15,7%, что стало рекордным за последние 45 лет. По данным телеканала Sky News со ссылкой на аналитические данные компании NielsenlQ, стоимость кофе выросла на фоне роста цен на зерна. Еще одной причиной продовольственного кризиса стало то, что ключевые страны-производители теперь экспортируют меньше этого продукта.

В марте сообщалось, что спрос на кофе в России упал на 18%. Как рассказали «Известиям» в компании «Платформа ОФД», снижение продаж кофе в январе и феврале было связано в большей степени с высоким спросом в феврале 2022 года, когда торговля фиксировала ажиотажный интерес на большинство продуктов бакалейных категорий. Люди заметно увеличили запасы кофе, а вот в начале 2023 года такой тенденции уже не было.