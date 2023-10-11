В ожидании желудей: российские кофейни могут снизить требования к кофе

Кофейни в России под влиянием роста цен и колебаний курса могут снизить планку требований к кофейным зернам, заявил менеджер по продажам компании-импортера RTC-Trading Сергей Рыбенко. Есть ли у российских кофеманов причины паниковать, выясняли у экспертов «Известия».

Столько же, но хуже

Всё дело в том, что импортеры кофе по-прежнему покупают свой товар у иностранных поставщиков за американскую валюту. Таким образом, растущий курс доллара по отношению к рублю прямым образом влияет и на внутрироссийские цены на кофейное зерно.

Больше всего высокий курс доллара влияет на котировки на бирже сортов арабика и робуста. Сейчас они примерно сравнялись. Так, цены на арабику в последние полгода держались на уровне $1,5–1,6 за фунт (0,453 кг). Это в 1,5 раза выше, чем было в 2020 году. Стоимость тонны робусты упала с июня по октябрь с $2,8 тыс. до $2,4 тыс. Эти сорта везут из Центральной Америки, Азии и Африки. И ситуация вряд ли поменяется в ближайшее время, считает Рыбенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Не все участники рынка разделяют пессимизм представителя RTC-Trading. Так, некоторые, наоборот, отмечают новую тенденцию: кофейни начали продавать кофе в зернах в розницу. За счет увеличения закупочной цены можно приобрести большую партию, но за меньшие деньги. На такую модель переходят и крупные федеральные сети, и бизнес с двумя-тремя кофейнями.

Стоимость зеленого кофе в зернах определяет биржа. Известно, что колебания стоимости сырья и ресурсов на биржах — крайне подвижная величина, отмечает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— На биржевой курс могут влиять новости, политические и экономические события, большие форумы и соглашения между странами, заявления медиков и политиков (как было в 2020 году), то есть сотни разных факторов. Курс доллара — всего лишь одна составляющая. На мой взгляд, выводить один из факторов как доминирующий над остальными неправильно, — полагает эксперт.

Бескультурье потребления

Цены на кофе на мировом рынке сейчас находятся на многолетних максимумах. Среди причин общее увеличение инфляции в глобальных масштабах в последние три года, климатические колебания, спровоцировавшие сокращение урожая в Индонезии, Бразилии и Вьетнаме.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alf Ribeiro

Дополнительным фактором, по мнению эксперта ИК «ИВА Партнерс» Артема Шахурина, стал рост цен на удобрения, связанный с наложенными на российский экспорт ограничениями.

В то же время на российском рынке сказывается и ослабление рубля к доллару — валюте, в которой идут сделки на мировом рынке кофе.

— Насколько это скажется на качестве кофе в российском общепите — судить сложно, — продолжает эксперт. — Но кто-то из участников рынка может и пойти на то, чтобы покупать менее качественное сырье, несмотря на риск потери клиентов. В конце концов, массовый потребитель кофе не очень привередлив к качеству напитка.

Одно из последствий возможного снижения требований и перехода на более дешевое сырье в российских кофейнях — ухудшение качества конечного продукта. В свою очередь это отрицательно скажется на репутации российских кофейных брендов, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков:

— В среднесрочной перспективе это чревато снижением спроса на высококачественный кофе, что негативно повлияет на развитие рынка кофе и культуры его потребления в России.

Тренд на замещение

Чтобы сильно не повышать стоимость напитка в кофейнях и ресторанах экономкласса и среднего ценового сегмента и тем самым сохранить спрос населения, общепиту придется покупать более дешевые сорта кофе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На взгляд экономиста и директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, прежде всего это коснется премиальной арабики, которая обладает высокими вкусовыми качествами. Претендент на замену — более бюджетная робуста.

Нельзя сказать, что робуста — это дешевый или плохой кофе. Зерна робусты более неприхотливые и имеют жестковатый вкус. Любителей этого сорта тоже много.

Очевидно, что арабика не будет полностью вытеснена робустой.

— Сначала на рынке будут смешанные сорта кофе. Да и в ресторанах и кофейнях высокого класса, скорее всего, ассортимент кофе также не изменится. Но чашка бодрящего напитка станет еще дороже, — считает Лобода.

От привычных дорогих сортов придется отказаться не только кофейням. Изменится и ассортимент розницы. Это будут другие марки и более бюджетные купажи. По мнению Андрея Лободы, «люди, не мыслящие без кофе свое утро, продолжат его пить, несмотря ни на какие экономические пертурбации».

Нельзя исключать и частичное замещение кофейных зерен суррогатами, как уже частично происходит с шоколадом. В течение нескольких последних лет какао-бобы нередко успешно заменяются недорогим кэробом (порошком из плодов рожкового дерева).

Как быть

Теоретически проблема вынужденных закупок низкокачественного сырья решаема. Из числа крупнейших шести мировых производителей кофе три входят в БРИКС, в частности это занимающие первое и второе места Эфиопия и Бразилия, напоминает Артем Шахурин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Да и большинство из остальных лидеров, входящих в первую двадцатку, занимают дружественную позицию, не поддерживая санкции и наращивая товарооборот с Россией, — отмечает эксперт.

Эти страны в первую очередь заинтересованы в российской нефти и удобрениях. Наладить систему торговли с этими странами, никак не связанную с мировым рынком кофе и долларовыми ценами, вполне реально, полагает Юлия Макаренко.