ТАСС сообщил о подаче СПБ Биржи на банкротство

ПАО «СПБ Биржа» подало заявление о своем банкротстве. Это следует из карточки дела, появившейся в понедельник, 27 ноября, в базе арбитражных дел, на что обратил внимание ТАСС.

На фоне информации о банкротстве бумаги СПБ Биржи начали падать почти на 10%. При этом бумаги компании на Московской бирже потеряли более 13%, по данным торгов на 10:20.

В то же время в СПБ Бирже заявили, что не подавали документы на банкротство.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — сообщили «Известиям» в пресс-службе торговой площадки.

При этом на сайте биржи отмечается, что с 27 ноября устанавливается запрет на подачу заявок, предметами которых являются ценные бумаги с валютой цены и валютой расчетов, доллары США, евро, гонконгские доллары, китайские юани, в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т1, Т2, в режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» с кодами расчетов Т0Т2, Т1Т2, а также в режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» с кодом расчетов Т1Т2.

На Мосбирже, в свою очередь, сообщили, что по ценным бумагам СПБ Биржи проводится дискретный аукцион.

До этого, 2 ноября, США расширили санкционный список, связанный с РФ. Новые санкции направлены также против нескольких крупных российских банков и компаний. Так, СПБ Биржа попала в санкционный список — SDN-лист, опубликованный на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Торговая площадка предупредила о том, что введенные санкции не затронут активы клиентов.

7 ноября заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что введение санкций США против СПБ Биржи демонстрирует опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги. В тот же день стало известно, что главой СПБ Биржи вместо Романа Горюнова стал первый заместитель Евгений Сердюков.