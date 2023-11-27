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Путин заявил об изжившей себя сформированной Западом модели глобализации
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Путин заявил об изжившей себя сформированной Западом модели глобализации

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Модель глобализации, сформированная западными государствами исходя из их собственных интересов, изжила себя и находится в глубоком кризисе. Об этом 27 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума «Примаковские чтения».

«Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами — естественно, в собственных интересах, — изжила себя и находится в глубоком кризисе. Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства», — отметил российский лидер.

Глава государства указал, что попытки некоторых стран любыми способами сохранить свое влияние спровоцировали обострения ситуаций на Ближнем Востоке и на Украине.

«Однако известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким «порядком, основанным на правилах», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

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Ранее, 10 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности» отметил, что мир переживает кардинальные, тектонические перемены. Он заявил, что в настоящее время на глазах у всех выковывается новый, более справедливый многополярный миропорядок, отражающий культурно-цивилизационное многообразие мира.

До этого, 5 октября, Путин заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно.

При этом российский лидер указал, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира». По его словам, РФ способна внести огромный вклад в новое мироустройство, однако эту готовность Запад истолковал как покорность.

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