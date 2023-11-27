Германия находится на грани деиндустриализации из-за продолжающегося повышения цен на энергоносители в стране. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил в интервью в газете Financial Times гендиректор немецкого сталелитейного концерна Salzgitter Гуннар Грёблер.

«Если [немецкие] производители материалов, необходимых для промышленности, например стали или химикатов, покинут регион из-за высоких цен на энергоносители, то можно потерять всю цепочку создания стоимости», — сказал он.

Отмечается, что крупные потребители энергии должны взять на себя больше ответственности в преодолении сложившейся ситуации, чтобы избежать деиндустриализации Германии.

По данным последнего опроса Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK), которые приводит газета, с прошлого года желание германских промышленных компаний инвестировать за рубеж, вместо того чтобы расширять производство внутри страны, выросло вдвое — с 16 до 32%.

Ранее, 24 ноября, российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что экономика Германии может оказаться «с протянутой рукой у паперти» из-за роста цен на энергию.

22 ноября немецкий журнал Focus опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Кроме того, 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

Газета The Wall Street Journal 21 ноября написала о необходимости выбора Германии между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны в связи с заморозкой госрасходов до конца года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финуниверситета при правительстве России Станислав Митрахович 27 февраля в разговоре с «Известиями» заявил, что Германии нужно будет более $1 трлн до 2030 года для полного обновления энергетической системы страны. Для этого ФРГ надо заменить угольные станции, а также создать систему промышленного хранения энергии.

К росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе, в частности в Германии, привели введенные Евросоюзом санкции против РФ. Это было сделано на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.