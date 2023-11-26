Ферстаппен выиграл заключительный этап «Формулы-1» в Абу-Даби

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен 26 ноября стал победителем 22-го, заключительного этапа чемпионата «Формулы-1» 2023 года — Гран-при Абу-Даби.

Второе место — у представителя Монако Шарля Леклера, который выступал за «Феррари». Третье место занял британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

Для 26-летнего Ферстаппена эта победа стала 19-й в сезоне. Он обновил собственный рекорд, установленный в 2023 году, по количеству выигранных этапов за один год.

Гонщик стал первым пилотом в истории «Формулы-1», который в ранге лидера завершил 1000 кругов за один сезон.

В конце октября Ферстаппен победил в Гран-при Мексики — на 20-м этапе чемпионата «Формулы-1». Второе место занял британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер.

До этого, 22 октября, Ферстаппен одержал победу в Гран-при США «Формулы-1». Этап в Техасе стал пятым в сезоне. 7 октября он в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки Гран-при Катара.