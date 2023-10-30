Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и обновил рекорд «Формулы-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при Мексики — 20-го этапа чемпионата «Формулы-1».
Гонка прошла на автодроме имени братьев Родригес. Это 16-я победа Ферстаппена в сезоне. Таким образом, он стал рекордсменом по этому показателю, превзойдя собственный рекорд (15), установленный в 2022 году. Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира.
Второе место занял британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер.
Следующий этап пройдет 3–5 ноября в Бразилии.
Ранее, 22 октября, Ферстаппен одержал победу в Гран-при США «Формулы-1». Этап в Техасе стал пятым в сезоне. Всего таких в 2023 году будет шесть.
7 октября Ферстаппен третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки Гран-при Катара. Титул спортсмен получил досрочно по результатам общего зачета чемпионата.