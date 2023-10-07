Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен 7 октября в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки Гран-при Катара.

Титул спортсмен получил досрочно по результатам общего зачета чемпионата.

Ферстаппен должен был набрать три очка, чтобы стать недосягаемым для соперника Серхио Переса из Мексики. Однако Перес не смог завершить спринт из-за аварии.

Ранее гонщик команды Red Bull завоевывал чемпионский титул в 2021 и 2022 годах.

В сентябре Ферстаппен стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Италии.