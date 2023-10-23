Пилот Red Bull Ферстаппен выиграл Гран-при США «Формулы-1»
Нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull, 22 октября одержал победу в Гран-при США «Формулы-1».
26-летний Ферстаппен начал этап, прошедший в Соединенных Штатах, с шестого места и завершил его своим 15-м по счету финишем на первом месте в сезоне текущего года, пишет «Спорт-Экспресс».
Кроме того, Ферстаппен отпраздновал 50-ю победу по итогам заезда, прошедшего в техасском городе Остин.
Этап в Техасе стал пятым в сезоне. Всего таких в 2023 году будет шесть.
За день до этого сообщалось, что пилот Red Bull одержал победу в спринте в ходе Гран-при США в классе «Формула-1». Заезд состоялся 21 октября на автодроме Circuit of the Americas.
Ранее, 7 октября, Ферстаппен третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки Гран-при Катара. Титул спортсмен получил досрочно по результатам общего зачета чемпионата.