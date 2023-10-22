Пилот Red Bull Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен одержал победу в спринте в ходе Гран-при США в классе «Формула-1». Заезд состоялся 21 октября на автодроме Circuit of the Americas в техасском штате Остин.

Вторым финишировал пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон, а третье место занял монегаск Шарль Леклер, который выступает за заводскую команду Ferrari, пишет «Спорт-Экспресс».

Этап в Техасе, в рамках которого состоялся спринт, ― пятый в сезоне. Всего таких в 2023 году будет шесть.

Ранее, 7 октября, Ферстаппен третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки Гран-при Катара. Титул спортсмен получил досрочно по результатам общего зачета чемпионата.

Также 9 октября во время Гран-при Катара командой McLaren был установлен новый рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу. Механики обслужили болид Ландо Норриса за 1,8 секунды. McLaren побил установленный в 2019 году рекорд Red Bull на Гран-при Бразилии. Тогда он составил 1,82 секунды и принадлежал нидерландцу Максу Ферстаппену.