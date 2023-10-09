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«Макларен» установила рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу

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Фото: Global Look Press/Andreja Cencic
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Команда «Макларен» на Гран-при Катара установила рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу. Об этом 9 октября сообщила компания DHL Motorsports в соцсети X (бывш. Twitter).

Механики обслужили болид британского гонщика Ландо Норриса за 1,8 секунды. «Макларен» побил установленный в 2019 году рекорд «Ред Булл» на Гран-при Бразилии. Тогда он составил 1,82 секунды и принадлежал нидерландцу Максу Ферстаппену.

В гонке Гран-при Катара Норрис занял третье место. Его партнер австралиец Оскар Пиастри финишировал вторым.

«Это свидетельство неустанных тренировок и упорной работы нашей превосходной бригады механиков», — написал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун в X.

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До этого, 7 октября, пилот команды «Ред Булл» Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1» в ходе спринтерской гонки Гран-при Катара. Титул он получил досрочно по результатам общего зачета чемпионата.

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