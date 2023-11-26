Украинцы признались, что устали от конфликта с Россией, пишет 26 ноября испанская газета Pais.

Волонтер, представившийся Тарасом, заявил изданию, что почти за два года российско-украинского конфликта у его соотечественников накопилась усталость.

«Многие спрашивают меня об усталости [от конфликта]. И, да, конечно, она есть», — сказал он.

Ранее в этот день МИД Литвы предрек Украине исчезновение с карты мира в случае усталости. Там отметили, что некоторые страны Запада также начинают испытывать усталость от продолжительности конфликта.

В этот же день, 26 ноября, корреспондент Welt Ибрагим Набер заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) присутствует усталость. По его словам, это становится большой проблемой.

24 ноября газета Financial Times (FT) со ссылкой на своего корреспондента, который находится на Украине, сообщила, что в стране отмечаются низкий боевой дух и недостаток военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.