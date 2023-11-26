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В Германии узнали о страхе командования ВСУ

Welt: командование не дает отпуска военным ВСУ из-за проблем с обороной
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) присутствует глубокая усталость, однако командование боится выводить солдат с линии боевого соприкосновения из-за давления Вооруженных сил РФ. Об этом 26 ноября сообщается в репортаже корреспондента Welt Ибрагима Набера, опубликованном на YouTube.

Набер сообщил, что украинские военнослужащие в районах Авдеевки и Работино и на других участках соприкосновения в течение нескольких месяцев без перерыва находятся на передовой. Это становится большой проблемой, так как в войсках распространяется «действительно глубокая усталость».

«Из-за сильного давления со стороны русских появился страх, что вывод солдат с линии соприкосновения с целью дать им передышку создаст бреши в обороне, которыми затем воспользуются российские войска», — заявил корреспондент.

Он также допустил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется усилить мобилизацию, чтобы набрать больше солдат.

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24 ноября газета Financial Times (FT) со ссылкой на своего корреспондента, который находится на Украине, сообщила, что в стране отмечаются низкий боевой дух, а также недостаток военных. В тот же день секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация украинцев в ряды Вооруженных сил страны провалилась.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти страны планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». При этом он не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

Вместе с тем 20 ноября в Службе внешней разведки РФ сообщили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

Ранее, 4 ноября, обозреватель The National Interest Марина Мирон отметила, что суровая зима может стать главным и злейшим врагом ВСУ, так как морозы способны ухудшить работоспособность оружия и техники, а также подорвать боевой дух военнослужащих. При этом, как отмечает журналист, российская армия более приспособлена к суровым морозам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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